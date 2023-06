Biarritz : les cinq agresseurs présumés de trois touristes identifiés et arrêtés par la police

Les policiers de la Brigade de Sûreté Urbaine du commissariat de Biarritz, n'ont pas compté leurs heures pour résoudre cette délicate affaire. Tout commence le 25 avril 2023. Il est environ 1 h du matin. Trois touristes, un jeune majeur et deux jeunes filles mineures, se baladent le long de la plage face à l'Église Sainte Eugénie. Le cadre est magnifique et l'ambiance bon enfant. Mais la situation va rapidement dégénérer lorsque les vacanciers croisent un groupe de cinq personnes portant capuches et lunettes de soleil pour dissimuler leurs visages.

ⓘ Publicité

Une arme pointée sur les victimes

Les voyous commencent à siffler afin d'interpeller leurs futures victimes qui essaient alors de presser le pas pour prendre la fuite. Mais elles se font rattraper et menacer : les agresseurs intiment au jeune homme de donner son téléphone portable. Il refuse. Les agresseurs vont alors joindre les actes à la parole. Coups de poings et coups de pieds. C'est un déferlement de violence. L'un des agresseurs va même sortir une arme de poing et la pointer sur les victimes terrorisées. Mais dans la bagarre, les agresseurs se rendent compte que leurs visages sont à découvert. Ils peuvent être reconnus et prennent alors la fuite. Les victimes se réfugient dans un restaurant où le patron alerte les forces de l'ordre.

Tous les agresseurs présumés arrêtés

Les policiers de la BSU vont alors commencer une enquête minutieuse. L'exploitation des images de vidéo-surveillance va permettre, un mois après les faits, d'identifier un homme déjà connu pour des faits de violences. Il est arrêté à Bordeaux, puis placé en détention provisoire. Une information judiciaire est ouverte et dans le cadre de l'instruction, les policiers vont identifier aussi les quatre autres agresseurs présumés. Il s'agit de quatre mineurs qui ont été arrêtés lundi 5 et mardi 6 juin à Bayonne. Entendus d'abord en garde à vue, ils ont ensuite été placés sous contrôle judiciaire. Tous seront à terme juges devant un tribunal à Bayonne.