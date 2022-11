Biarritz : les trafiquants de drogue cohabitaient

Les prix à la hausse de l'immobilier au Pays Basque y sont peut-être pour quelque chose. Deux trafiquants de drogues résidaient dans le même appartement de Biarritz, afin de limiter les frais, et d'où ils géraient leur trafic. C'est chez Maxime, 27 ans, que son copain espagnol de 32 ans, s'est installé voilà deux mois, et c'est là, au bout d'une impasse, que les deux jeunes gens ont été arrêtés le 8 novembre 2022 par les policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) de Bayonne. Les deux prévenus ont été jugés en comparution immédiate ce lundi 14 novembre devant le tribunal judiciaire de Bayonne. Les deux prévenus ont été condamnés. Un an pour Maxime, 18 mois dont huit avec sursis pour son complice. Les deux jeunes gens sont maintenus en détention.

ⓘ Publicité

Système élaboré pour faire pousser les stupéfiants

Lors des perquisitions, les enquêteurs n'ont pas été déçus. Un véritable atelier : 1,425 kilo d'herbe de cannabis, 380 grammes de résine de cannabis, 150 cachets d'ecstasy, une balance électronique, 1.600 euros en liquide, et neuf téléphones portables. Mais ce n'est pas tout. Les policiers vont découvrir deux tentes équipées d'un système d'éclairage aux ultra-violets, et un dispositif d'extraction de l'air et de ventilation. Parfait pour faire pousser des plants de cannabis.

Gros consommateur de cannabis

À la barre du tribunal, les deux prévenus reconnaissent les faits. Maxime est même très loquace. Trop parfois. "Je fume 10 à 15 joints de cannabis par jour, 20 à 30 s'il n'est pas de bonne qualité. En prison, on m'appelle 50 joints par jour". Maxime, déjà condamné à 22 reprises par le passé, va plus loin : "Je ne peux pas travailler sans fumer". Sous curatelle renforcée_,_ Maxime est un mécanicien auto, qui a été victime d'un très grave accident de la route il y a quelques années. Le jeune homme assume les faits, mais estime "qu'il a des mains en or" malgré l'accident lors duquel il a été très gravement blessé. Très impulsif, il est constamment sous traitement médical. Perdu à la barre du tribunal, le jeune homme s'effondre en pleurs. "J'ai tellement de souffrance en moi" explique-t-il_. _

Peines de prison ferme requises

Pour l'accusation, les faits de reventes ne font aucun doute. Le procureur de la République Jérôme Bourrier estime qu'il s'agit là d'une "association d'intérêts". Dix-huit mois de prison ferme sont requis à l'encontre de Maxime, et dix-huit mois, dont six mois avec sursis à l'encontre de son compère. La défense du prévenu espagnol a insisté sur l'addiction du prévenu. Me Lionel Bounan a plaidé le "problème social et médical" de son client. Pour la défense de Maxime, Me Emmanuel Zapirain, a insisté sur le passif de son client, et notamment le traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale consécutif à son accident de la route. "Il faut le sortir du milieu carcéral où il fume comme un cochon" a conclu l'avocat. Peine perdue.