Noyade d'un surfeur à la Grande Plage de Biarritz

Un surfeur s'est noyé ce vendredi à la Grande Plage de Biarritz. L'homme, de nationalité australienne, avait 57 ans.

Un surfeur australien de 57 ans s'est noyé ce vendredi en fin d'après-midi à Biarritz. Il était en vacances en famille. Inquiète de ne pas le voir revenir, c'est sa femme qui a donné l'alerte à 17h40. Les pompiers ont envoyé une équipe de plongeurs et de sauveteurs côtiers en jet-ski. Ils ont retrouvé le corps près de la Roche Plate, au large de la Grande Plage.

Prudence sur le littoral ce week-end

Ce samedi et ce dimanche, Météo France prévoit des températures estivales et un grand soleil mais des conditions de surf compliquées avec une houle puissante pouvant atteindre les 3 mètres et du courant.

A Biarritz, dix bénévoles du Biarritz Sauvetage Côtier vont assurer tout au long du week-end une "veille océane" sur les plages de Miramar, de la Grande Plage, du Port Vieux, de Marbella et Milady.

A Anglet, la plage de Marinella sera surveillée de 12h à 18h ce samedi et ce dimanche. Tout comme la Grande Plage d'Hendaye de 14h à 18h.