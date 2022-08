Le tribunal de Bayonne a annulé ce jeudi 25 août les effets de l’assemblée générale, convoquée en avril dernier par Serge Blanco et Nicolas Brusque. Ce qui conforte David Couzinet et les "Galactiques" à la tête du Biarritz Olympique Rugby Association.

Biarritz Olympique : David Couzinet et les "Galactiques" confirmés à la tête de l'amateur

David Couzinet et les autres Galactiques ont pris le relais de Sébastien Beauville à la tête de l'amateur en septembre 2021

David Couzinet reste le président du BO amateur. Ainsi en a décidé le tribunal de Bayonne ce jeudi 25 août qui, déboute le groupe de putschiste mené par Serge Blanco et Nicolas Brusque et donne raison à l'ancien deuxième ligne, à la tête du Biarritz Olympique Rugby (BOR) Association depuis septembre 2021 avec les autres "Galactiques" (Dimitri Yachvili, Imanol Harinordoquy, Jérôme Thion...). De fait, la justice a annulé l'assemblée générale organisée le lundi 4 avril dernier.

Dans le détail, si la convocation de cette AG était en règle selon les statuts de l'association, ce n'est pas le cas des opérations de vote, réalisé en "violation de ces mêmes statuts", estime la présidente du tribunal de Bayonne qui a rendu la décision. "Des irrégularités ont été constatées". Et par sa décision de justice, le tribunal annule l'ensemble des résolutions prises ce fameux soir du lundi 4 avril, à la nuit tombée, dans les locaux du bar le Txik-txak sur le plateau Aguiléra.

À savoir : la révocation du bureau composé par David Couzinet et les autres "Galactiques". Mais aussi, l'élection à la tête de la structure amateur de l'équipe emmenée notamment par Laurent Mazas et Nicolas Brusque. L'ancien arrière du BO et président du club pro qui avait été nommé président, avant que le procès-verbal ne soit déposé en préfecture. Tout cela est donc officiellement annulé. En revanche, tous les belligérants ont été déboutés sur les demandes d'indemnisation.

Seul Serge Blanco percevra un euro symbolique de la part de l'actuel bureau du BOR pour "préjudice portée à son image". Lui qui avait initialement été le leader de ce putsch, avant d'être exclu de l'amateur. "Procédure menée et la démarche de Serge Blanco, mais aussi de 25% des membres de cette association, ont été validées puisque la convocation a été déclarée régulière. Les griefs de nature procédurale ont été purgés. Quant aux irrégularités dans le vote, nous n'avons pas tous les éléments [...] Il a aussi été reconnu un préjudice d'image qui a été causé à l'encontre de M. Blanco. Et même si elle est symbolique, il y a une condamnation", explique son avocate Jessica Henri.

La suite de ce marathon judiciaire dans le conflit qui oppose l'association, soutenue par la maire Maider Arostéguy, à la structure pro, présidée par Jean-Baptiste Aldigé. Et on connait déjà la date du prochain épisode : le mardi 6 septembre, une nouvelle audience en référé, la troisième tentative de renversement organisée le 19 juillet, qui a élu Guillaume Raoulx à la tête de l'asso de rugby biarrote.