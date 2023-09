Biarritz Olympique : l'association déboutée par la justice pour ses demandes d'impayées au club pro

Le Biarritz Olympique Rugby (BOR) amateur a été débouté ce mardi de ses demandes en référé par le tribunal de Bayonne. L'association avait assigné le club professionnel devant la justice et demandait une somme de l'ordre de 370 000 euros, pour différents impayés au titre de la convention liant l'amateur et le structure pro. Mais la présidente du tribunal de Bayonne a débouté l'association et l'a même condamne "aux dépens", c'est-à-dire à régler les frais de justice. Dans le même temps, la justice a aussi débouté le rugby professionnel de ses demandes. "Le tribunal a tapé en touche", regrette l'avocat de l'association amateur. Me Denis Mazella souligne que "cette décision n'est pas une défaite, le combat continu".

Association sans chef

Dans cette affaire, pas de gagnant aux yeux de la justice, mais dans les faits, l'association en sort affaiblie et Jean-Baptiste Aldigé, patron du club professionnel, voit sa position renforcée, lui qui a toujours refusé de régler ces sommes. L'association se retrouve aujourd'hui sans gouvernance puisque les "Galactiques" de David Couzinet , puis son bref successeur Jean-Christophe Alnot , ont jeté l'éponge tour à tour, "sous pression" dénoncent-ils, notamment de la Ville de Biarritz

Il y a quelques semaines, à quelques heures de l'ouverture de la saison de Pro D2 contre Colomiers, la FFR, la fédération française de rugby avait bloqué les licences en raison d'un impayé de 120.000 euros, que devait régler BOR amateur. Une Association qui a convoqué une assemblée générale, le mercredi 20 septembre prochain, afin de désigner un nouveau bureau.