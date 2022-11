Biarritz Olympique : la cour de cassation donne raison à Jean-Baptiste Aldigé face au quotidien Sud-Ouest

C'est une surprise comme parfois la Justice en réserve. Dans un arrêt en date du 15 novembre 2022, la Cour de cassation "casse et annule" la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges du 25 juin 2021, qui avait condamné les patrons du club de rugby professionnel du Biarritz Olympique à 2500 euros d'amende avec sursis, pour des faits de diffamation publique. Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave étaient alors sanctionnés après une plainte du quotidien Sud-Ouest, qui avait déjà eu gain de cause en première instance devant le tribunal judiciaire de Limoges le 24 février 2021. Mais dans cette affaire, la plus haute juridiction française, vient de renvoyer les deux parties pour un nouvel affrontement, cette fois-ci devant la cour d'appel de Poitiers. "Une belle victoire" s'est satisfait l'avocat des patrons de BOPB, Me Olivier Couleau, qui va une nouvelle fois plaider la "bonne foi" de ses clients et rejeter toute diffamation.

La Cour de cassation demande un nouveau débat

L'affaire remonte à septembre 2018. Le club avait publié une "lettre ouverte à bon entendeur" qui avait fait polémique. Le quotidien de Bordeaux reprochait au président du BOPB la publication sur le site du club, et sur les réseaux sociaux, d'un communiqué laissant entendre que le journal se faisait payer, par les anciens dirigeants du club, afin de publier des articles favorables au club et à son équipe fanion. Tout cela aurait été ficelé lors de la signature d'un contrat. S'estimant diffamés, les patrons du quotidien avaient donc porté plainte. À deux reprises, la justice leur a donné raison, mais la Cour de cassation vient de renvoyer dos à dos les deux protagonistes. La Cour de cassation estime dans son arrêt que "la cour d'appel n'a pas recherché si les propos poursuivis s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et n'a pas rapporté la preuve des imputations litigieuses".