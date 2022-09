Biarritz Olympique rugby amateur : le tribunal des référés de Bayonne appelé à se prononcer

La bataille judiciaire se poursuit pour le poste de président du Biarritz Olympique rugby association, la structure qui chapeaute la partie amateur du club. Ce mardi 6 septembre 2022, une audience judiciaire s'est déroulée devant la juge des référés du tribunal de Bayonne. C'est la troisième fois, que la magistrate doit se prononcer sur ce dossier qui empoisonne les relations entre les amateurs et le rugby professionnel du Biarritz Olympique Pays Basque, dirigé par Jean-Baptiste Aldigé. C'est le président de l'association amateur, David Couzinet qui a saisi la justice afin de faire suspendre les conséquences de l'Assemblée Générale organisée le 19 juillet dernier. Une AG qui a porté au pouvoir de la section Guillaume Raoulx. Une élection contestée par David Couzinet.

Élection contestée

L'objectif pour les uns et les autres, c'est de mettre la main sur l'association rugby amateur. Actuellement pour la justice, comme pour la Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby, c'est David Couzinet le président. Il est notamment soutenu par les anciens internationaux Imanol Harinordoquy et Dimitri Yachvili. Mais le 19 juillet 2022, une Assemblée Générale, convoquée par les opposants à Couzinet, a élu Guillaume Raoulx. C'est cette élection qui a été dénoncée devant la justice.

Deux arguments essentiels dans la plaidoirie de Me Sophie Jourdy : Guillaume Raoulx n'est pas membre de l'association et ne peut donc être élu, et puis la justice, elle-même, a interdit toute organisation d'une nouvelle Assemblée Générale. "Et ce n'est pas un quarteron de supporters inféodés au BOPB, qui va nous donner des leçons de droit" insiste l'autre avocat de l'association Me Denis Mazella.

Une affaire "instrumentalisée"

Des arguments rejetés par la défense de Guillaume Raoulx. Selon Me Jessica Henric, "mon client a respecté les statuts de l'association, il a convoqué cette Assemblée Générale avec le quorum des 25 % de l'association, donc il respecte toutes les dispositions statutaires". Dans ce bras de fer au long cours, la FFR tente de trouver une issue positive. Elle propose une médiation en ce mois de septembre. Médiation qui a notre connaissance n'as pas encore eu lieu. Le jugement du tribunal des référés de Bayonne a été renvoyé au 20 septembre 2022. D'ici là, le feuilleton va se poursuivre. Pour Me Sophie Jourdy : "la crise n'est pas interne, mais externe et Mr Raoulx est instrumentalisé".