Airbnb : Alda occupe un logement à Biarritz pour dénoncer "une fraude massive" de la plateforme

Après Bayonne, Alda tape du poing à Biarritz. Une vingtaine de membres du collectif Alda se sont réunis ce mardi à 10 heures afin d'occuper un logement situé au 20 avenue de la République à Biarritz. "Ce Airbnb n'a aucun numéro d'enregistrement, explique Txetx Etcheverry, membre du mouvement. La propriétaire ne paie donc pas de taxe pour ce logement." Alda s'est donc symboliquement installé ici jusqu'à ce vendredi.

Des militants enlèvent des cadres de décoration afin d'y coller leurs propres affiches. © Radio France - Diane Sprimont

1583 logements Airbnb loués à l'année

Devant la façade, des affiches, deux tentes et des militants qui, tour à tour, prennent la parole. "On s'est aperçu que cette fraude est immense, s'énerve Txetx Etcheverry. A Biarritz, on recense 5600 logements entier en meublé touristique. Parmi eux, 1583 logements sont loués toute l'année comme celui-ci. Du coup, c'est la population locale qui a perdu 1583 logements !" Pour l'organisation ce chiffre est d'autant plus "énorme" que le parc privatif biarrot compterait 4500 logements d'après Alda.

Les militants tiennent à préciser que leur lutte ne concerne pas les particuliers louant leur logement quelques semaines mais ceux loués à l'année, "on n'est pas contre les locations occasionnelles. Au contraire, ça met du beurre dans leurs épinards".

Deux tiers des meublés touristiques ne sont pas déclarés dans le Pays Basque Nord

Le mouvement Alda a donc fait une estimation du nombre de logement Airbnb non déclarés à Biarritz mais également dans le Pays Basque Nord. "On est sûrs qu'il y a deux tiers des logements entier en meublé touristique qui ne sont pas déclarés dans le Pays Basque Nord, ce qui représente environ 10 000 Airbnb. Ce sont _deux tiers de logements qui ne paient pas de taxe de séjour_, ajoute Txetx Etcheverry. Cela représente selon nous deux millions d'euros par an."

Le mouvement Alda dépose affiches et tracts au 20 avenue de la République. © Radio France - Diane Sprimont

Alda propose aux communes de recenser avec elles les locations sans numéro d'enregistrement et attend la mise en place de la compensation déjà à l'œuvre à Paris, Bordeaux ou encore Nantes. C'est-à-dire qu'un propriétaire doit compenser son appartement réservé à la location sur des plateformes par l'achat d'un autre appartement, dans la même zone géographique, de taille équivalente et le réserver à l'habitat avec un bail et un loyer mensuel.

Un apéritif est organisé ce mardi à 18h30 parc Mazon à Biarritz par les membres du mouvement.