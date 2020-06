Biarritz : scène de violence dans un parking sous-terrain

La peur de leur vie. L'affaire s'est déroulée vers deux heures du matin dans la nuit du 13 au 14 juin, durant le week-end, sur le boulevard du Général de Gaulle à la sortie du parking du Casino Municipal. Trois individus à bord d'une Porche Cayenne ont pris à partie les occupants d'une autre voiture.

Menace avec arme

Les trois occupants d'une Renault Clio voulaient quitter le parking de l'établissement de jeux. Ils n'ont pu le faire. En cause : une Porche Cayenne leur bloquait la sortie. Une manœuvre hasardeuse du conducteur de la Clio va faire rire les occupants de la grosse cylindrée.

La confrontation va alors tourner au vinaigre. Le ton monte avec les trois personnes à bord de l'impressionnant 4x4, dont l'un des passagers va alors quitter son siège. Ce dernier va brandir une arme de poing à l'encontre du conducteur de la petite voiture. Il casse la vitre arrière. Des insultes vont fuser et quelques coups donnés, avant que les victimes ne parviennent à prendre la fuite.

En garde à vue

Une plainte pour violences et menace de mort est rapidement déposée au commissariat. Les policiers de Biarritz vont exploiter les images des caméras de surveillance et entendre des témoins. L’enquête est rondement menée. Mardi 16 juin, la Porche et son propriétaire sont retrouvés. Ou plutôt le fils de ce dernier, qui avait emprunté la voiture, et transporté deux amis, déjà connus de la police, pour une soirée débridée.

Les trois jeunes d'une vingtaine d'années ont été placés en garde à vue. Ils reconnaissent les faits. L'arme n'a pas été retrouvée. Présentés devant le parquet de Bayonne, les agresseurs présumés ont été remis en liberté mais seront prochainement jugés par le tribunal correctionnel.