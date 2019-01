Biarritz: Sécurité renforcée pour le lâcher de lanternes

Plus de 20 000 personnes attendues jeudi soir sur la Grande Plage de Biarritz à l'occasion de la nuit des lanternes célestes. Pour assurer la sécurité, les effectifs de police sont multipliés par trois dans le cadre du plan vigipirate.

Pays Basque, France

C'est une tradition asiatique censée apporter chance et bonheur. Comme tous les ans, en début d'année, la ville de Biarritz organise, ce jeudi soir, un lâcher de lanternes célestes. Pour l'occasion, plus de 20 000 personnes sont attendues sur la Grande Plage et sur le front de mer afin de voir s'envoler 3 à 4000 lanternes. Selon "Biarritz Evénement", qui organise la manifestation, toutes les lanternes sont biodégradables. Pour des raisons de sécurité, les lanternes ne pourront être envoyées dans le ciel biarrot avant 22h, heure à laquelle décolle le dernier avion de l’aéroport Biarritz Pays-basque.

sécurité renforcée

Afin d'assurer la sécurité de la manifestation, le commissariat de Biarritz a mis en place un dispositif de circonstance. Par rapport à une nuit classique, il y aura 3 fois plus de fonctionnaires de police sur le terrain. C'est autour de la Grande Plage que les forces de l'ordre vont patrouiller et réaliser des contrôles. Des renforts de Bayonne vont venir donner un coup de main ainsi que des militaires de l’opération sentinelle qui vont circuler dans un périmètre plus large. Pour accéder à la plage, des entrées spécifiques ont été mises en place avec à chaque fois des vigiles privés.

4 euros la lanterne

Afin de participer aux festivités, un " pass accès lanternes" est nécessaire. Il est disponible de 19h30 à 21h30 sur la terrasse du Casino Municipal au prix de 4 euros. le " pass" en question est composé de la lanterne et d'un bracelet qui donne accès au site.