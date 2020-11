Biarritz : un restaurateur se fait voler sa caisse par celui qu'il avait pris sous son aile

Le patron d'un restaurant du Port Vieux de Biarritz s'est fait dérober sa caisse le week-end dernier. Le voleur a été arrêté, et placé en garde à vue. Il d'agit d'un sans domicile fixe que le restaurateur avait pris sous son aile. Laissé en liberté à l'issue de sa garde à vue, le SDF devra s'expliquer devant le tribunal en février prochain.

Un changement de style vestimentaire intriguant

Dans la nuit de vendredi 31 octobre au samedi 1er décembre, le propriétaire du restaurant oublie les clés de son établissement, sans doute sur la porte du restaurant ou sur le parking , raconte-t-il. Il s’en aperçoit pendant le week-end, revient sur les lieux et constate qu’une caisse métallique contenant de l’argent liquide a disparue. Il constate que le sans domicile fixe de 37 ans qui dort dans le coin, et auquel il offre des repas depuis plusieurs semaines, est soudainement habillé de vêtements flambants neufs et de chaussures tout aussi rutilantes. L’enquête de la police de Biarritz va rapidement faire le lien entre le vol et ce changement de style vestimentaire. Le SDF passe aux aveux et raconte même qu’il a dérobé un scooter il y a un mois sur le même mode opératoire. La propriétaire avait elle aussi oubliée les clés sur le contact du véhicule.