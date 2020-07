Biarritz : Une quinzaine d'interpellations suite à des bagarres ou des incivilités sur la Grande Plage

A Biarritz, depuis le début du mois de juillet, plusieurs bagarres sont survenues sur la Grande Plage. Elles sont le fait de bandes de jeunes désœuvrés et souvent alcoolisés. Des jeunes gens se retrouvent sur le sable à 2 heures du matin, faute notamment de pouvoir finir leurs nuits dans les boîtes de nuit.

Les quatre discothèques de la cité balnéaire, à l'instar de toutes les autres en France, sont en effet fermées tout l'été sur décision gouvernementale et pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Ces jeunes, disent les autorités, ont tendance à consommer beaucoup d'alcool juste avant la fermeture des bars et à se retrouver par petits groupes sur la plage.

Une quinzaine d'interpellations en dix jours

Toujours selon les autorités, ce phénomène se constate essentiellement à Biarritz et peu sur le reste de la Côte Basque. C'est dû au fait que la Grande Plage a un caractère très urbain : en plein cœur de ville et très facilement accessible à pied. Des jeunes se regroupent aussi en d'autres lieux du littoral, explique le sous-préfet de Bayonne Hervé Jonathan, mais les autres plages sont plus grandes, les groupes sont donc plus espacés les uns des autres et, de fait, les esprits s'échauffent moins.

En 10 jours, sur Biarritz, il y a eu une quinzaine d'interpellations avec des convocations ultérieures devant des juges ou des tribunaux. Un des jeunes a été incarcéré.

A Biarritz les mesures de sécurité avaient pourtant été renforcées en vue de la saison estivale. Des policiers en civils et en uniforme patrouillent dans les rues. Une compagnie de CRS est également stationnée de 1h à 6h du matin à la Grande Plage.