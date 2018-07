Pays Basque, France

Les images sont impressionnantes : des toits en tôle en mode gruyère, criblés de trous. Les responsables ? Les grêlons qui sont tombés avec force sur une partie de la commune de Bidache lors des orages ce dimanche.

Des grêlons d'un diamètre impressionnant, gros comme des balles de golf, et qui ont abîmé les toitures d'une cinquantaine d'habitations et de hangars agricoles de Bidache. Ils ont transpercé, perforé de la tôle, des gouttières, des velux, des tuiles. Depuis lundi, les équipes de charpentiers s'activent, perchés à plusieurs mètres de hauteur, pour bâcher les toits : protéger les maisons des intempéries et éviter que l'eau ne s'infiltre.

Deux charpentiers au travail. © Radio France - Maëlle Robert

Une fois que les sinistrés ont protégé leur toit et paré au plus pressé, ils peuvent entamer les démarches auprès des assureurs, pour faire venir les experts. Souvent, les réparations vont coûter cher.

"Il faudra bien entre 50.000 et 60.000 euros pour réparer notre toiture, complètement abîmée, confie Eric retraité et sinistré. On est assuré bien sûr, mais il faudra payer une franchise, même 25% de cette somme, c'est énorme. On ne sait pas comment on va faire pour s'en sortir."

Les pertes sont aussi très importantes pour les agriculteurs du coin, comme Stéphane : son tunnel de gavage avec 700 canards a été abîmé, son tracteur a pris l'eau, ses champs de maïs ont été saccagés.

La récolte est compromise. © Radio France - Maëlle Robert

Après la pluie cet hiver, les inondations fin mai, la violente averse de grêlons a définitivement miné le moral des agriculteurs.

Pour essayer de mieux faire indemniser les habitants, le maire de Bidache a demandé la reconnaissance de catastrophe naturelle et de calamité agricole auprès de l'Etat.