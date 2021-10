Bidon : grosse opération de secours pour récupérer un spéléologue coincé en profondeur

C'est peu après 17h00 que l'alerte a été donnée. Un spéléologue de 67 ans s'est blessé à la cheville dans l'Aven de Noël à Bidon, dans le Sud Ardèche. Il était avec un groupe d'amis spéléologues. Certains sont remontés à la surface pour appeler les secours.

Ce lundi 25 octobre, une trentaine de secouristes sont sur place : pompiers spécialement formés et membres du spéléo-secours. L'homme est coincé après deux puits de 30 et 90 mètres et après un corridor long d'une centaine de mètres. Une première équipe a commencé à descendre aux alentours de 20h mais l'opération de remontage du blessé - qui n'est plus autonome - s'annonce longue.

Les pompiers de l'Ardèche estiment sa sortie possible entre minuit et quatre heures du matin.