Bientôt 24 minutes de plus par jour pour faire l'aller-retour Valence-Grenoble en train !

Les nouveaux horaires entrent en vigueur lundi 11 décembre. Les usagers de la ligne viennent de découvrir un important allongement du temps de trajet.

Des trains de plus en plus modernes mais un trajet Valence-Grenoble de plus en plus long ! Surprise pour les voyageurs qui empruntent cette ligne régulièrement.

Ils viennent de découvrir que leurs trajets vont s'allonger de 24 minutes chaque jour à partir du 11 décembre, date de mise en place des nouveaux horaires. Sans explication de la SNCF.

12 minutes supplémentaires dans chaque sens

Les usagers les plus remontés, qui font le trajet tous les jours, ont calculé que sur une année, ça représentait presque deux semaines de plus passées sur les rails.

24 minutes de plus par jour pour faire Valence-Grenoble en train, aller-retour Copier

Le collectif d'usagers de la ligne Valence-Grenoble s’étonne, d'autant que ces dernières années, il y a eu de gros travaux de rénovation de cette portion de rails.

De son coté, la SNCF justifie le rallongement des trajets par des remplacements de voies et de ballasts entre Valence et Moirans. Tout sera terminé en mars.

Et selon la direction régionale , l'information a été faite auprès des voyageurs, via des affiches en gare et des distributions de flyers mais aussi par l'envoi de textos pour les abonnés.