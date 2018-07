Marseille, France

À Marseille où la drague urbaine fait rage, se faire siffler ou aborder dans la rue quand on est une femme, c’est monnaie courante.... avec des variantes, expliquée par Alice, 24 ans :

Cela va du gentil 'Tu es belle', au plus lourd 'T'es bonne' (...) et ça peut facilement partir dans les insultes si on est habillée un peu trop court à leur goût

D'ailleurs certaines avouent avoir changé leur façon de s'habiller : "Je ne mets plus du tout de short à cause de ça, ne serait-ce que pour les regards" précise Camille 20 ans qui lorsqu'elle se fait aborder, préfère "laisser passer et ne rien dire", plutôt que de risquer de se faire suivre et d'envenimer les choses.

Premières amendes dès l'automne

C'est pour mettre fin à ces situations que le projet de loi prévoit des amendes de 90 à 750 euros, voire plusieurs milliers d'euros en cas de récidive ou de circonstances aggravantes. Une mesure bien accueillie sur le principe par l'association "Osez le féminisme 13", mais sa fondatrice Audrey Gassian émet des réserves sur l'application au quotidien : "Pour faire un flagrant délit, il faudrait avoir un policier à tous les coins de rue!"

Il faut former les forces de l'ordre à mieux recevoir ces plaintes et accompagner les victimes

De jeunes marseillais assis sur leurs scooters reconnaissent volontiers siffler les jolies filles : "Une façon de draguer tranquille" et sans agressivité, précisent-ils.

Siffler les filles, c'est un compliment

Autant dire que l'idée d'être passible d'une amende leur parait démesurée : "On manque pas de respect, c'est trop, c'est abusé !" ajoute Mehdi, qui estime que "l'État veut gagner des sous sur le dos des gens !"