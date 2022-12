Bientôt des bornes d'appel d'urgence dans des gares d'Auvergne-Rhône-Alpes

Le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes souhaite renforcer la sécurité dans les gares, et s'appuie sur des chiffres : "un tiers des vols ont lieu à l'occasion d'un trajet un train ou dans un rayon autour des gares" pose Laurent Wauquiez. D'où l'annonce faite ce lundi d'un dispositif « Zéro délinquance dans les gares de la Région ».

ⓘ Publicité

10 bornes d'appel d'urgence en gare de Valence ville

Parmi les mesures annoncées, l'installation de bornes d'appel d'urgence dans les gares, comme il en existe déjà en région parisienne. De couleur vive, elles ressemblent aux bornes téléphones qu'on trouve le long des autoroutes. Elles consistent en un bouton et un interphone, directement relié au centre régional de surveillance de la sûreté ferroviaire basé à Lyon. Aux agents d'évaluer la situation, à travers l'appel et la vidéosurveillance, et de prévenir ou pas les forces de l'ordre.

"Ces bornes d'appel d'urgence permettent aux passagers d'avoir visuellement un endroit où ils peuvent lancer un appel" explique Laurent Wauquiez, "sachant que derrière, on fait en sorte que les appels puissent être traités sur des intervalles de temps extrêmement rapide". Courant 2023, dix bornes vont être déployées en gare de Valence ville.

Le dispositif voulu par Laurent Wauquiez passe également par le renforcement de la vidéosurveillance, une présence policière accrue et une réserve budgétaire permettant un entretien plus régulier des gares. Un partenariat est aussi signé avec les services de justice, afin d'accélérer les procédures judiciaires en cas d'actes de délinquance dans les gares.

Valence, Clermont, Saint-Etienne et les gares lyonnaises

Le déploiement du dispositif est progressif, "ça commence par Valence ville en 2023, Clermont-Ferrand en 2024, puis Saint-Etienne et Perrache, et, à terme, Lyon-Part-Dieu" annonce Laurent Wauquiez. Au total, ce sont 10 millions d'euros investis dans les cinq gares. Il suggère un an d'expérimentation à Valence ville, puis un retour d'expérience. Pourquoi Valence en premier ? "C'est une gare à taille humaine, et c'est la 3e la plus difficile en termes de faits de délinquances en proportion de volume de voyageurs accueillis" approuve le maire de Valence Nicolas Daragon.