Bientôt des radars-chantiers sur les routes départementales en Charente

Les mesures de sécurité vont être renforcées en Charente, à proximité des chantiers routiers. Les panneaux "route barrée" ou "déviation" sont trop souvent méprisés. L'Etat et le Conseil départemental ont décidé de sévir encore plus, avec des radars-chantiers et de la vidéosurveillance.