Bientôt des zones blanches en moins en Mayenne

Les travaux d'installation des pylônes pour les antennes de téléphonie mobile ont commencé à Chammes et à Bazougers. Ces deux communes ne seront bientôt plus en zones blanches. Sept autres devraient suivre. Seul le dossier de Saint-Pierre-sur-Erve a pris du retard.

Tous les habitants de la Mayenne ne sont pas logés à la même enseigne en matière de couverture de téléphonie mobile. L'Arcep, l'Autorité de régulation des télécoms, a publié ce lundi 18 septembre une nouvelle carte plus détaillée de la couverture mobile pour les quatre opérateurs : Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. On y voit les zones où l'on capte très bien, celles où c'est plus compliqué, et celle où il n'y a aucun réseau, quel que soit l'opérateur.

Des communes presque coupées du monde

C'est le cas pour onze communes Mayennaises en zones dite blanches, et notamment Chémeré-le-Roi. Ici, c'est radical, plus aucune connexion à quelques mètres du panneau d'entrée de la commune. "On paie un forfait, et on ne le consomme pas parce qu'on ne peut pas s'en servir. On a l'impression d'être un peu arriérés. On ne peut pas appeler, et c'est gênant", explique Marie, une habitante de la commune depuis 17 ans.

"On a l'impression d'être un peu arriérés"' - Marie, une habitante de Chémeré-le-Roi.

C'est gênant aussi pour les commerçants comme Stéphane Bondis, réparateur de motos. Il est injoignable dans son garage, ce qui n'est pas bon pour son commerce. "C'est pénalisant, on a du mal à envoyer des SMS, les recevoir, les clients ne peuvent pas appeler sur les portables", assure t-il. "Ils ne pensent pas que nous on est dans la zone blanche. On n'est quand même pas dans un trou ! il y a pire que nous, il y a quand même la ligne LGV qui passe à côté, on devrait avoir du réseau à cette époque-là je suis désolé".

"On n'est quand même pas dans un trou ! On devrait avoir du réseau" - Stéphane Bondis, réparateur de motos à Chémeré-le-Roi.

Évidemment le maire, Jean-Luc Landelle est d'accord avec ses administrés. Ce qui l'inquiète surtout, ce sont les problèmes de sécurité. "C'est vraiment pénible au XXIème siècle d'être encore dans ces conditions. L'agriculteur dans son champ, s'il lui arrive quelque chose, c'est souvent impossible d'appeler les secours. Et quand il n'y a plus de courant, il n'y a plus de communication, on est coupé du monde", ajoute le maire.

Les travaux ont commencé dans deux communes

Mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Les travaux d'installation des pylônes de 30 à 35 mètres de haut ont commencé dans deux communes, Bazougers et Chammes, et ils doivent commencer dans 7 autres dans les prochaines semaines - Bouchamp-lès-Craon, Chémeré-le-Roi, Deux-Évailles, Livré-la-Touche, Mée, Niafles et Saint-Laurent-des-Mortiers. Il faut deux mois pour installer les pylônes, ensuite l'opérateur, en l’occurrence Free, a 6 mois pour installer les antennes et les mettre en service. D'ici 8 mois, on devrait donc pouvoir capter correctement dans plusieurs communes actuellement en zones blanches.

Sur la carte de l'Arcep, on distingue parfaitement les communes en zones blanches. - Arcep

Le dossier de Saint-Pierre-sur-Erve à l'arrêt

Seule Saint-Pierre-sur-Erve est à la traîne, car le terrain sur lequel le pylône devait être construit a finalement été attribué à un agriculteur. Mais c'est très difficile d'en trouver un autre selon le maire, François Delatouche : "on est petite cité de caractère, on est site patrimonial remarquable, on est dans la vallée classée de l'Erve, donc les terrains où l'on peut implanter une antenne sont extrêmement rares. Là on était tombé sur une opportunité intéressante, puisque le terrain était à vendre".

La mairie espère donc pouvoir négocier et récupérer le terrain, pour que les travaux puissent démarrer rapidement. "Au congres des maires, l'année dernière, je m'étais pris le bec avec le ministre de l'Aménagement du territoire Jean-Michel Baylet qui avait dit que tout cela serait réglé à la fin 2016. Non !", poursuit François Delatouche. "Tous les jours on voit qu'il y a encore bien des progrès à faire en matière de couverture".