Un centre éducatif fermé va être construit à Rochefort

Il y aura bientôt un centre éducatif fermé à Rochefort, en Charente-Maritime. Il s'agît d'un établissement de placement judiciaire qui pourra accueillir à partir de 2024, 12 mineurs âgés de 12 à 16 ans. Une alternative à la prison pour de jeunes délinquants. Ils sont placés dans ces centres sur décision de justice, pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois

Le CEF de Rochefort sera tout sauf une prison - Cabinet Vallet de Martinis

Les premiers CEF (centre éducatif fermé) ont été créés en 2005, après le vote de la loi Perben de 2002, relative à la prévention de la délinquance. Il s'agit de remettre les jeunes mineurs dans le droit chemin en leur évitant une incarcération. Ces jeunes délinquants sont accompagnés, notamment sur le plan pédagogique et psychologique, dans le respect des valeurs du vivre ensemble. A Rochefort, les 12 jeunes seront encadrés par 27 professionnels, dont une quinzaine d'éducateurs spécialisés.

Le CEF vu du ciel - Cabinet Vallet de Martinis

Tout sauf une prison

Les locaux du futur CEF de Rochefort seront implantés sur une parcelle de près de 10.000 mètres carrés, à l'emplacement de l'ancienne caserne Priouzeau de la gendarmerie. Ce sera le troisième établissement de ce type sur l'ancienne région Poitou-Charentes, mais il s'agit d'un centre éducatif fermé dit "de nouvelle génération". Il ressemblera à une grosse maison de 1.000 mètres carrés, construite en croix et pensée comme un lieu de vie. "Il y aura quatre ailes" avec des espaces dédiés, explique Pierre Reynaud, chef de projet immobilier qui conduit les travaux pour le ministère de la Justice. Il y aura même une maison pour accueillir les familles des jeunes mineurs. Et un seul objectif : préparer leur sortie et leur réinsertion sociale.

Tout est fait pour la quiétude du voisinage, il n'y a rien à craindre - le maire de Rochefort

Le maire de Rochefort, Hervé Blanché, veut d'ores et déjà rassurer les habitants : "tout est fait pour la quiétude du voisinage, il n'y a rien à craindre", dit-il. "L'établissement ne permettra pas de sorties inopinées", ajoute le maire. Il s'agit, selon lui, d'un projet qui présente de nombreux atouts pour la ville : "le premier est de venir en aide à ces jeunes ; le deuxième sur un point plus économique, aménagement du territoire, c'est la reconquête de la caserne Priouzeau, qui était abandonnée depuis des années et des années ; et puis les travaux vont entraîner de l'activité auprès des entreprises locales,"se réjouit Hervé Blanché.

Coût des travaux : 4,5 Millions d'Euros. Les premiers jeunes sont attendus dans le courant du premier trimestre 2024.