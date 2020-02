Bientôt un mandat d’arrêt international à l’encontre du Toulousain Sabri Essid pour génocide

Toulouse, France

Le Toulousain Sabri Essid sera sans doute le premier français poursuivi pour crime contre l'humanité et génocide à l'encontre des Yézidis. Un mandat d'arrêt international devra être émis très prochainement à son encontre. Une information judiciaire pour "crime contre l'humanité"et "génocide" a été ouverte en octobre dernier à l'encontre du djihadiste toulousain, proche de Mohamed Merah.

Des femmes achetées, détenues, revendues ensuite et soumises à des actes de viol

Un travail de la justice française qui a pu se faire grâce aux témoignages de dizaines de femmes Yézidies et au travail d'associations au Kurdistan mais aussi en France. Les associations travaillent depuis 2017 avec les femmes Yézidis. Elles recueillent leurs témoignages et peu à peu, elles ont permis de montrer l’implication du Toulousain précise Clémence Bectarte, avocate pour Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme. "Le travail que nous avons mené dans le Kurdistan Irakien nous a permis de recueillir des témoignages de femmes qui avaient été captives victimes de responsables de Daech. Elles avaient un certain nombre d'informations sur leur bourreau, sur ces personnes qui les ont achetées, détenues, revendues ensuite et soumises à des actes de viol et de violences sexuelles. Nous avons pu identifier Sabri Essid parmi les personnes que nous incriminons."

Clémence Bectarte, l'avocate pour Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme. Copier

L'avocate pour Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme a travaillé sur ce dossier avec le parquet Paris (le pôle crime contre l'humanité). Elle pense que la procédure contre le Toulousain doit pouvoir aboutir assez vite.

Des femmes Yézidis à Carmaux et à Septfonds

Beaucoup de femmes Yézidis sont accueillies chez nous en Occitanie. Elles sont 60 dans le Tarn, 50 dans le Tarn-et-Garonne dans un programme mené par Habitat et Humanisme. Et le rôle de l’association, c’est aussi de leur montrer que des poursuites judiciaires sont possibles détaille Maud Vandoolaeghe. "Notre rôle principal c'est vraiment un accompagnement vers l'autonomisation et l'intégration en France mais un de nos axes est aussi de les informer et accompagner en terme de témoignages et de poursuites."

Les associations attendent donc maintenant un mandat d’arrêt international. Il serait imminent. Et un procès pourrait avoir lieu même si Sabri Essid est probablement mort.