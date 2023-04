Bientôt un procès en appel dans le crash du Rio-Paris : "une victoire" pour une Tourangelle

Une surprise ce jeudi, quatorze ans après le crash du vol Rio-Paris qui avait causé la mort de 228 personnes. Le parquet général a annoncé faire appel de la relaxe d'Airbus et d'Air France . Ce qui ouvre la voie à un deuxième procès. La décision de relaxe, il y a dix jours, avait été reçue avec consternation et colère par les familles de victimes.

D'où la joie aujourd'hui de l'une d'entre elles. Claire Durousseau habite Tours. Elle a perdu sa nièce et le mari de celle-ci dans le crash. Elle fait aussi partie du bureau de l'association de familles Entraide et Solidarité AF447. Quand elle a appris la nouvelle ce jeudi, elle l'a pris comme "une victoire". "Je sautais de joie sur mon parquet. Si le parquet général et le procureur général nous donnent l'appel, c'est qu'on pense qu'on va gagner. Ça va faire 14 ans le 1ᵉʳ juin. Inutile de vous dire qu'on n'est plus à un an, deux ans, même cinq ans s'il faut, mais on les emmènera au pénal et on espère gagner".

"On ne laissera pas tomber, on doit ça à tous les morts"

Claire Durousseau sait bien que les responsables des deux entreprises ne seront pas condamnés à de la prison mais elle poursuit un autre but. "C'est pour sauver des vies. On ne veut pas que ça recommence. On ne veut pas qu'il y ait d'autres familles qui subissent ce qu'on a subi. Toutes les familles ont été anéanties complètement. Moi, j'ai perdu deux membres de ma famille, ma nièce qui avait 26 ans et son mari qui avait 28 ans. On ne s'en remet pas, on ne laissera pas tomber parce qu'on doit ça à tous les morts".

Le 17 avril dernier, le tribunal correctionnel de Paris avait jugé sur le plan pénal que si des "imprudences" et "négligences" avaient été commises, "aucun lien de causalité certain" avec l'accident n'avait "pu être démontré" . Il avait quand même reconnu Airbus et Air France responsables sur le plan civil.