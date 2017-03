Bientôt une maison de justice et du droit à Avignon ?

Le conseil municipal d'Avignon doit voter ce mercredi la convention de constitution d'une maison de justice et du droit. Le lieu, qui rassemble des professionnels du droit et de la justice, permettrait d'améliorer l'accès au droit.

Les élus avignonnais, réunis ce mercredi soir en conseil municipal, doivent entériner la création d'une maison de justice et du droit. Ce serait une première en Vaucluse.

Ce lieu rassemblerait, au même endroit, des magistrats, des avocats, des huissiers, des notaires, des conciliateurs, des associations d'aide aux victimes... qui recevraient gratuitement les administrés pour leur apporter écoute et conseils.

C'est le CAD, le comité départemental d'accès au droit, qui pilote le projet, en étroite collaboration avec la Ville et le ministère de la Justice. Pour sa secrétaire générale, Véronique Deschamps, cette "maison", voulue par la municipalité, est un vrai plus pour les justiciables, notamment pour les plus modestes :

"C'est une présence judiciaire de proximité. La personne est prise en charge de manière globale par l'ensemble des professionnels, qui travaillent ensemble."

Cette future maison de justice et du droit doit être installée hors du palais de justice, hors du centre-ville d'Avignon, même. Ses locaux devraient se trouver rue de Richelieu, dans le quartier de la Barbière. C'est une très bonne chose, pour le bâtonnier du barreau d'Avignon, Maître Franck Gardien :

"Le lieu sera très symbolique... Il sera ouvert à tous, notamment à tous ceux qui n'osent pas franchir la porte des cabinets d'avocats."

Même satisfaction de la part de l'association de médiation et d'aide aux victimes. L'AMAV attend beaucoup de cette maison de justice et du droit, comme le souligne sa présidente, Magali Blasco :

"Aujourd'hui, les victimes n'ont pas que des problèmes judiciaires. Elles ont aussi des difficultés économiques, sociales, familiales... Elles pourront trouver sur place une aide globale."

Cette maison de la justice et du droit pourrait ouvrir ses portes d'ici l'automne.

Ce serait la première en Vaucluse. Le Gard et les Bouches du Rhône sont déjà dotés de plusieurs lieux de ce type. Il existe aujourd'hui près de 150 maisons de justice et du droit en France.