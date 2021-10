Bienvenue à Niort !

Rendez-vous à L'îlot sauvage, dans la moderne zone de Port Boinot à Niort samedi 16 octobre au matin pour les nouveaux habitants de la ville arrivés entre janvier et septembre. Au programme un petit-déjeuner suivi d'une visite guidée par les élus, avec un tote bag "Niort j'aime ma ville, je m'implique", rempli de goodies, en cadeau. Une bonne centaine de participants a répondu présent et la grande salle vitrée a vite résonné de compliments pour la ville et de conseils de bonnes adresses.

Une attractivité en hausse

Lorsqu'il a pris la parole entre deux cafés, le maire de la ville, Jérome Baloge, a souhaité "Bienvenue du plus profond du cœur aux nouveaux Niortais qui deviendront très vite des anciens Niortais parce qu'en général, explique-t-il, quand on goute à Niort on y reste". La métropole, dont il est également président, affiche une hausse démographique de 0,5% tandis que Niort a une hausse démographique de 0,6%, détaille l'élu. "Cette attractivité n'est pas seulement liée au confinement, précise-t-il en aparté, nous l'avons observée avant."

Il était temps que notre tour arrive parce qu'il ne fallait pas avoir les yeux au bon endroit pour ne pas s'apercevoir qu'on était bien ici - Jérome Baloge, maire de Niort

Pour l'édile, ce qui fait venir les gens c'est tout d'abord la modernisation des villes moyennes, "vingt ans après ces mêmes chantiers entrepris par les grandes métropoles". Depuis les travaux réalisés en centre-ville, avec des espaces modernisés, des pistes cyclables etc., ce dernier est par exemple plus recherché par les foyers. Un autre facteur important d'après lui c'est la situation géographique de la ville : "On est pas si éloignés de la mer, on a une super campagne avec le Marais poitevin et la Gâtine et on a une ligne TVG qui nous relie aux grandes métropoles et aux grands aéroports. "

Des nouveaux habitants conquis

Cette attractivité et cette localisation rêvée, ça n'est pas les nouveaux arrivants qui les nieraient. Lorsqu'ils parlent de leur emménagement à Niort tous ont le sourire aux lèvres. "C'est magnifique, je suis très très très contente d'être ici", s'enthousiasme Claudine, parisienne pendant 50 ans, venue rejoindre sa fille. "Sur mon balcon je vois les oiseaux, les arbres, la nature, j'adore ça !", s'extasie-t-elle.

Cécile, elle aussi anciennement parisienne, est ravie de ce choix de ville pour elle, son compagnon et leurs trois enfants. "On fait tout à vélo et les enfants peuvent continuer à jouer dehors après 18h00 ce qui n'était pas possible dans les jardins publics parisiens." Le week-end quand il fait beau la famille profite aussi de la plage. Se rapprocher de la mer, c'est justement ce qui a motivé Emmanuel à quitter Besançon avec son épouse Micheline. "On avait envie d'une nouvelle vie, il y a peut-être eu un petit effet confinement", précise-t-il.

Finalement que ce soit pour la mer, la nature ou même pour le travail comme certains, les nouveaux arrivants à Niort semblaient conquis. Depuis janvier, ils sont environ 250 nouveaux foyers à y avoir emménagé.