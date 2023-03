Bigorre : un groupe de 7 skieurs secouru au Pic du Midi ce week-end

Le week-end aura été chargé pour les secours montagne en Bigorre. Dans tous les sens du terme puisque les CRS ont dû venir à la rescousse d'un groupe de 7 skieurs dans le secteur du Pic du Midi, au couloir dit "des poubelles". Ils ont voulu descendre mais se sont retrouvés bloqués par la glace et les rochers en bas du couloir, sans possibilité de remonter en raison de mauvaises conditions et d'un manque de matériel.

Heureusement, ils étaient accompagnés d'un autre binôme : deux skieurs qui avaient de quoi remonter la pente et rejoindre le sommet avec crampons et piolets. Les 7 skieurs bloqués eux ont pu être secourus par hélicoptère. Une intervention qui a incité les CRS a appelé à la plus grande vigilance.

En haut de ce couloir, il y a de nombreuses traces qui peuvent attirer les randonneurs et les skieurs, mais l'itinéraire n'est pas sécurisé, comme tous les chemins de descente du Pic du Midi, hormis la voie classique. "Les itinéraires de descente (...) présentent un engagement important, et nécessitent d'être bien équipés, à savoir, crampons, piolet, baudrier, corde, et d'avoir une expérience alpine suffisante pour gérer des imprévus".