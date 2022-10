Bigorre : une cagnotte de soutien lancée après l'incendie d'une maison à Tournay

Les amis des propriétaires du pavillon détruit ont eu envie de lancer une cagnotte ce mercredi pour aider les victimes à se reconstruire. Une cagnotte Leetchi a donc été créée suite à l'incendie survenu lundi dernier, près de Tarbes, dans cette maison située à Tournay . D'après les premiers éléments, c'est une explosion de gaz qui a provoqué le départ de flammes, tout a été soufflé. Les habitants sont sains et saufs mais les dégâts matériels sont énormes.

ⓘ Publicité

Solidarité des collègues de GRDF

Les amis qui sont à l'initiative de cet élan de solidarité expliquent que l'argent récolté servira à "racheter vêtements, meubles, etc." Ce mercredi en début d'après-midi, plus de 1000 euros avaient déjà été donnés. Pour être précis, ce sont les collègues gaziers et électriciens du propriétaire de la maison qui ont eu l'idée de cette cagnotte, tous travaillent sur le site de GRDF à Tarbes.