Bigorre : elle se fait voler son Chihuahua pendant un jogging

Les voleurs de Chihuahua se sont échappés en voiture en direction d'Oursebelille, via la D2.

Sacrée frayeur, pour cette Bigourdane quadragénaire qui courait dans le bois du commandeur de Bordères-sur-l'Échez (Hautes-Pyrénées) ce mardi en fin de matinée. En plein running, alors que son Chihuahua gambade non loin d'elle, elle aperçoit deux individus dans une berline blanche qui s'emparent de l'animal avant de prendre la poudre d'escampette. La propriétaire du chien, en larmes, a la chance de rencontrer le policier municipal de la commune, en patrouille dans le secteur, et l'alerte. Il se lance à la poursuite des voleurs, sur la D2 en direction de la commune voisine d'Oursebelille, et croise à son tour une patrouille de gendarmerie.

Le Chihuahua retrouvé dans un champ

Les militaires se joignent à la course-poursuite jusqu'à ce que les malfrats, "pris de panique", selon la gendarmerie, libèrent le chien avant de réussir à s'échapper. La propriétaire retrouve son Chihuahua dans un petit champ, "en pleine forme", d'après le policier municipal, qui remarque que l'animal semble ravi de retrouver sa maîtresse. Cette-dernière "remercie mille fois" les forces de l'ordre pour leur aide.

Le policier municipal de Bordères-sur-l'Échez se félicite, tout comme la Gendarmerie des Hautes-Pyrénées - sur sa page Facebook - de cette coopération entre agents qui, bien qu'elle ne se soit "pas soldée par l'interpellation des auteurs du vol, a néanmoins permis à la propriétaire du chien de retrouver son animal de compagnie dans les plus brefs délais". Le bois du commandeur de Bordères-sur-l'Échez fait l'objet d'une surveillance accrue des forces de l'ordre en raison des vols à la roulotte et autres rencontres "pas très claires" qui y ont lieu, indique la police.