Bigorre : jugé pour avoir tué ses parents et leur chien, il évoque les voix qu'il entend

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau doit déterminer si cet homme de 47 ans est irresponsable pénalement. Le 25 janvier 2019, il a tué son père, sa mère et leur chien au sud de Tarbes , à Salles-Adour. Devant les juges, l’homme aujourd’hui hospitalisé a expliqué qu’il avait eu des délires. Il entendait des voix, notamment la voix de Miss France 2019, Vaimalama Chaves.

ⓘ Publicité

Deux réalités, la nôtre et celle de cet homme délirant

Depuis son hospitalisation à Lannemezan à l'automne 2018, il entendait des voix, celles de sa grand-mère, des copains de fac, et Miss France 2019 qui lui aurait dit qu'elle "voulait manger de l'ananas". Ce soir du 25 janvier 2019, il était en conflit avec ses parents sur la chambre où il pouvait dormir. Miss France avec qui il avait une relation, des rituels, lui aurait dit : "Ça ne peut pas continuer comme ça, c’est eux ou nous, va tuer tes parents." Il évoque des enfants (il n'en a pas) qui lui tenaient le bras.

L’homme raconte qu’il est donc allé voir ses parents, les a égorgés et poignardés. Il poursuit : "Quand je les ai égorgés, je n'avais pas mes lunettes, je ne voyais pas, ça me met mal à l'aise quand j'y repense". Sur son corps figure la marque d'un T à l'envers, sur le torse et dans le dos, pour laisser sortir ses ailes. Il semble qu'il avait une mission, il avait eu "une révélation au Montaigu avec un vautour".

Pas de passif violent sur ses parents

Les experts psychiatriques relèvent tous l'absence d'émotion et le détachement affectif dans son discours, à l’époque des faits et encore aujourd’hui. Ils présentent le profil d'un homme persécuté, dangereux, avec des délires envahissants. Les avocats et l'avocat général ajoutent qu'il n'y a aucun débat sur l'abolition du discernement et sur le fait que cet homme n'est pas responsable des faits commis sur ses parents et le chien.

Me Jean-Baptiste Alary, l'avocat de l'homme poursuivi, insiste : "Même les experts psychiatres ont du mal à expliquer. Un homme qui pendant 40 ans ne pose aucune difficulté, qui a une vie professionnelle, une vie sentimentale, et du jour au lendemain sans crier gare, ce délire s'installe à l'automne 2018. C'est incroyable ce que le cerveau humain est capable de faire. Un jour, cet homme passe à l'acte malgré lui et en raison de ses délires profonds." La décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau sera rendue le 7 mars.