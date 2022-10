Bigorre : une cagnotte de soutien lancée après l'agression d'une jeune joueur de foot amateur

Les membres du club de foot amateur d'Orleix, dans les Hautes-Pyrénées, ont lancé une cagnotte de soutien ce mercredi 26 octobre pour l'un de leurs joueurs, Théo, victime d'une agression en juillet dernier. Le jeune homme de 23 ans a été violemment pris à partie alors qu'il rentrait chez lui après les fêtes du village, organisées le week-end du 24 juillet 2022, par le club de foot, le Quand Même Orleix .

D'après le président du club, Théo aurait été frappé, notamment au visage, des coups donnés avec un poing américain. "Il a été victime d'une double fracture de la mâchoire" détaille Mathieu Penin, "il a aussi eu deux dents arrachées par l'impact". Le jeune joueur est transféré à l'hôpital de Tarbes, puis à Purpan, à Toulouse, pour être pris en charge et opéré. Il n'y reste que quelques jours, mais s'ensuit de nombreux rendez-vous et allers-retours à Tarbes ou Toulouse pour des examens et des interventions complémentaires.

Un quotidien chamboulé, et des frais importants

Les parents du jeune homme portent plainte et une enquête est ouverte. Théo, quant à lui, interrompt son cursus en master, qu'il suivait à Tarbes. L'agression l'a défiguré et l'empêche de passer un oral important pour la suite de son parcours. En septembre, il ne reprend pas de suite, le temps de se remettre. "Un contre-temps qui a engrangé encore des frais supplémentaires" décrit le président du club.

Cette agression, "totalement gratuite", a donc chamboulé le quotidien de Théo et de sa famille, et a engendré de nombreux frais. C'est pour les compenser et faire se montrer solidaire que le club, décrit comme très familial, a décidé de lancer la cagnotte. _"__Il y a eu des dépenses en carburant, en péages, en honoraires pour les médecins et les avocats"_détaille celui qui a lancé la cagnotte, Florian Jorion, membre du club et ami de Théo. "On espère que beaucoup de personnes participeront, ce n'est pas le montant qui compte mais le geste pour la famille et pour Théo, qui est encore très traumatisé aujourd'hui" abonde le président du club.