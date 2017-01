Bilan 2016 mitigé pour les entreprises d'Ille-et-Vilaine

Le nombre de défaillances d'entreprises était en baisse l'an dernier en Ille-et-Vilaine, mais plus de salariés étaient concernés. Les entreprises de + 5 ans sont de plus en plus nombreuses à déposer le bilan depuis trois ans.

Moins de défaillances, plus de salariés concernés

Hier le Tribunal de Commerce de Rennes tenait son audience solennelle, l'occasion d'un bilan de l'année 2016.

Si l'an dernier, les entreprises en difficulté étaient moins nombreuses qu'en 2015, ces défaillances concernaient globalement plus de salariés.

Le Tribunal : Pas pour sanctionner mais pour aider

Les chiffres de défaillances d'entreprises sont d'autant plus mitigés que les plus anciennes (+ 5 ans d'existence) sont de plus en plus nombreuses depuis trois ans à déposer le bilan.

Mais bien avant le dépôt de bilan, le Tribunal de Commerce de Rennes invite les chefs d'entreprise à le consulter.

Le Tribunal peut mettre en place" des dispositifs d'aide confidentiels, qui n'impactent donc pas l'entreprise" auprès de ses clients, notamment des médiations avec les banques.

Le salarié victime du dépôt de bilan, le chef d'entreprise aussi

Lors d'un dépôt de bilan, on s'inquiète souvent de la situation des salariés, mais "les chefs d'entreprise aussi sont impactés".

Avec notamment la CCI et l'Union des Entreprises, le Tribunal de Commerce de Rennes a mis en place une association Rebonds 35, pour "prendre en charge les difficultés psychologiques des chefs d'entreprise". Une douzaine sont pris en charge en ce moment.