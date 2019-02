Bilan 2018 de la délinquance dans le Nord : les vols en baisse, les violences physiques en hausse

Lille, France

Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, vous présente le bilan de la délinquance 2018 sur le département du Nord. Premier département sur un plan démographique, le Nord s’inscrit dans les mêmes tendances que celles enregistrées nationalement : un recul des atteintes aux biens, moins de violences crapuleuses, mais davantage de violences non crapuleuses avec une forte hausse des violences sexuelles. • une baisse de 3,9 % des atteintes aux biens ; • une augmentation significative des atteintes volontaires à l’intégrité physique de 8,2 % ; • une stagnation des autres faits de délinquance sauf pour les infractions liées à la législation sur les étrangers qui enregistrent une hausse de 13,5 %. Pour rappel, la délinquance générale ne fait plus l’objet d’une estimation globale, mais par grands items : • les atteintes aux biens ; • les atteintes volontaires à l’intégrité physique ; • les autres faits de délinquance formés pour l’essentiel par les escroqueries, les infractions liées aux stupéfiants et à la législation sur les étrangers. Ces 3 items représentent plus de 90 % des faits de délinquance constatés dans le département du Nord.