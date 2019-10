Bilan, agresseur, réactions : ce que l'on sait sur l'agression à la préfecture de police de Paris

Paris, France

Quatre fonctionnaires ont été tués par un agent administratif à la préfecture de police à Paris, ce jeudi. L'homme, armé d'un couteau, a ensuite été abattu. Voici ce que l'on sait sur ce drame.

Quatre personnes tuées au couteau, l'assaillant abattu

Le drame s'est produit ce jeudi au premier étage de la préfecture de police de Paris, lieu emblématique du pouvoir policier, situé dans le centre historique de la capitale. Le bâtiment regroupe les grandes directions de la police parisienne à l'exception de la police judiciaire.

-

L’agression a commencé vers 13h. L'assaillant, agent administratif, a tué avec une arme blanche trois policiers de la Direction des renseignements (à laquelle il appartenait), dans deux bureaux différents. Il a ensuite attaqué deux femmes dans les escaliers, avec un couteau de cuisine. L'une d'elles, affectée à la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, est morte. La deuxième, qui travaille à la direction des ressources humaines, a été transportée en urgence absolue à l'hôpital d’instruction des armées de Percy (Hauts-de-Seine) en raison d'une blessure à l'épaule.

L'agresseur est ensuite descendu dans la cour du 19 août 1944. Un policier lui a intimé l'ordre de lâcher son couteau, ce que l'auteur de l'agression a refusé. Le policier a alors ouvert le feu à l'aide d'un fusil d'assaut HK G36, et a touché mortellement l'agresseur à la tête.

"J'ai entendu des tirs, et tout de suite, je me suis dit que ce n'était pas normal", raconte Emery Samiandi, employé de la préfecture de police de Paris, qui se trouvait dans le bâtiment où a eu lieu l'agression. "Quelques instants après, j'ai croisé trois policières qui pleuraient. J'ai d'abord pensé à un suicide. En fait, non, l'agresseur qui était entré avec un couteau venait d'être abattu. Le policier qui avait tiré était à genoux et il pleurait", a détaillé Emery Samiandi.

Un agent avec "plus de 20 ans de maison", la piste du conflit personnel privilégiée

L'agresseur, âgé de 45 ans, est fonctionnaire. Il bénéficiait du statut d'agent administratif au sein de la Direction du renseignement. Cet employé faisait partie du service informatique et était sourd et muet. Loïc Travers, secrétaire national adjoint Ile-de-France du syndicat Alliance, a précisé qu'il avait "plus de 20 ans de maison". Il n'avait "jamais présenté de difficulté comportementale", ni "le moindre signe d'alerte", a déclaré de son côté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Les enquêteurs travaillent sur la piste d'un conflit personnel, c'est le parquet de Paris qui dirige l'enquête, et non le parquet antiterroriste. La brigade criminelle et l'inspection générale de la police nationale ont été chargées de l'enquête. Une perquisition a été menée au domicile de l'assaillant, dans l'après-midi. Sa femme a été placée en garde à vue.

Vive émotion

Sitôt l'agression terminée, le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Il était accompagné du Premier ministre Édouard Philippe, du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de la maire de Paris Anne Hidalgo, entre autres. Cette dernière a dénoncé une "effroyable attaque".

Les députés, à l'Assemblée nationale, ont observé un "moment de recueillement", avant que la ministre de la Justice fasse part de "[son] soutien le plus total".