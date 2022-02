Bilan de la délinquance dans la Marne : Moins d'atteintes aux biens, plus de violences aux personnes

Le Préfet et les autorités de la Marne ont présenté ce jeudi le bilan de la sécurité dans le département en 2021. Parmi les faits marquants : moins de cambriolages et plus de violences conjugales.

Les chiffres de la sécurité 2021 dans la Marne ont été présentés ce jeudi 10 février par le Préfet, les représentants locaux de la police, de la gendarmerie et les Procureurs de la République de Reims et Châlons-en-Champagne. Dans la globalité, les atteintes aux biens baissent très légèrement contrairement aux atteintes volontaires à l'intégrité physique qui augmentent de 24%.

Moins de cambriolages

Dans les atteintes aux biens, la plus grosse baisse concerne les cambriolages (-17,6% entre 2020 et 2021) Une année "historiquement basse", selon le Colonel Gross, commandant en second de la gendarmerie de la Marne. "C'est dû à l'investissement de nos unités et au démantèlement des équipes qui sévissaient dans le département. On compte également sur la population et nos partenariats notamment les 'voisins vigilants'. Le développement de la vidéoprotection dans certaines communes nous permet de remonter aussi vers les auteurs."

À noter que les vols de véhicules sont également en baisse dans le département (-6%).

Plus de violences intrafamiliales

Le point noir de cette présentation revient à la catégorie "atteintes volontaires à l'intégrité physique". Le nombre de victimes de coups et blessures a augmenté de 24% en un an dans la Marne. Dans le détail, ce sont surtout les violences intrafamiliales (+37,9%) et les violences conjugales qui explosent (+40,2%). Des chiffres expliqués par le Préfet de la Marne Pierre N'Gahane : "On a de plus en plus de faits révélés. On n'a pas toujours les bons outils mais on se donne les moyens."

Côté stupéfiants, après avoir nettement baissé en 2020, le nombre de mis en cause augmente fortement en 2021 : +38% pour usage dans un contexte, rappelle la préfecture, de mise en place des amendes forfaitaires délictuelles.