Bilan de la sécurité 2022 dans les Deux-Sèvres : plus de violences intrafamiliales, moins de cambriolages

Une "délinquance maitrisée" dans les Deux-Sèvres et un "département où il fait bon vivre", estime Julien Wattebled, le procureur de la République de Niort au sujet du bilan de la sécurité 2022. Année marquée par un retour à une situation "normale" après deux années de baisse liées au Covid-19.

Parmi les chiffres à retenir, les violences intrafamiliales sont en hausse de près de 20% par rapport à 2021. "Il y a d'une part la libération de la parole mais cela reflète aussi malheureusement une augmentation des violences", note Emmanuelle Dubée, préfète des Deux-Sèvres. 17 téléphones grave danger du département sont attribués et huit bracelets anti-rapprochement sont actifs. Il y a aussi un très forte hausse des violences sexuelles de plus de 70% par rapport à 2019.

Stupéfiants : plus de 80 kilos saisis

Sur les stupéfiants, l'activité est en hausse. 156 personnes ont été jugées pour trafic en 2022 à Niort, c'est + 7%. "Héroïne, cocaïne. Nous sommes encore assez peu touchés par le crack", note le procureur de la République de Niort. Il y a en parallèle une augmentation des saisies, plus de 80 kilos de drogues récupérées en 2022. En zone police, les forces de l'ordre sont aidées depuis l'été par le chien Diesel . "Il nous permet de confirmer des pistes. Les trafiquants ont beaucoup d'ingéniosité pour maintenant dissimuler les stupéfiants et sans le flair de Diesel on pourrait passer à côté", fait remarquer Bertrand Baud directeur départemental de la sécurité publique des Deux-Sèvres.

Sur les routes, il y a eu plus d'accidents mais moins de tués. 17 morts en 2022 contre 23 en 2021 et 37 en 2020. Plus de 103.000 infractions liées à la vitesse ont été relevées par les radars fixes, c'est une augmentation de 21% par rapport à 2021. Les suspensions de permis pour alcool au volant sont aussi en hausse. Par ailleurs, près de 40.000 infractions ont été constatées via les contrôles de voitures radars privées en service depuis août 2021 dans le département.

La cambriolages sont en légère baisse, -2,4% par rapport à 2019. C'est particulièrement vrai en zone gendarmerie. Une baisse que le colonel Vestieu, commandant du groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres explique par plusieurs facteurs "des enquêtes réussies et une augmentation de la présence sur la voie publique".