Bilan des pétards du nouvel an à Strasbourg : sur 14 blessés, un enfant de 3 ans amputé

Concernant les blessures causées par les pétards, le bilan de la nuit du nouvel an est plus lourd que l'année dernière : une dizaine de personnes ont été blessées et prises en charge au Centre de la Chirurgie Orthopédique et de la Main d'Illkirch.

Sur ces dix blessés, on compte cinq opérations, dont trois amputations de doigts. Un enfant de trois ans a notamment été amputé d'une phalange à l'index. La victime la plus âgée a 31 ans. L'année dernière, seule une personne avait dû passer au bloc opératoire. Du côté de la clinique des Diaconesses à Strasbourg, quatre blessés ont été pris en charge. Le bilan global est donc de 14 victimes pour le Bas-Rhin.

Comment un enfant de trois ans a pu se blesser ? Les circonstances restent floues, explique le chef de service du Centre de la Chirurgie Orthopédique et de la Main à Illkirch, Philippe Liverneaux :

Il y a des incohérences, les parents sont interrogés par mon assistant pour tirer les circonstances au clair. Surtout, on ne sait pas quelle catégorie de pétard est responsable de cette blessure.

De source médicale, le parquet de Strasbourg pourrait s'intéresser à l'affaire, l'équipe médicale va être contactée dans les heures qui viennent. L'équipe indique par ailleurs que ce sont les pétards de catégorie une et deux, celle autorisées, qui ont causé les blessures les plus graves.

Dans le Haut-Rhin, on recense quatre accidents liés aux pétards, pris en charge par l'hôpital Emile Mulller : les victimes ont été blessées aux yeux et non aux mains, l'une d'entre elles a perdu l'usage d'un oeil.

Dans les quartiers sensibles, des patrouilles et une fête...

25 bénévoles membres de l'association Echange ont effectué des maraudes toute la nuit. Ils ont mis en place des stands proposant du café et des crêpes, mais aussi des bons conseils pour prendre toutes les précautions nécessaires avec les pétards.

L'association a également organisé une fête au centre socio-culturel du quartier du Marais à Schiltigheim. Cherazad en a profité à fond sur la piste de danse avec ses copines :

Ces soirées, ça donne une autre image du quartier, ça prouve qu'on est tous des gens formidables, on a tous aidé pour préparer la fête !

Mohammed, 19 ans, est rassuré par ces maraudes, elles donnent le bon exemple aux plus jeunes :