Bilan du réveillon dans le Bas-Rhin : 57 blessés à cause des pétards et 52 interpellations

Strasbourg, France

Le bilan des incidents lors du Réveillon a été dévoilé mercredi soir par la préfecture du Bas-Rhin. Le nombre de blessés lié aux pétards et autres feux d'artifice est en baisse par rapport à l'an dernier. 57 personnes ont été touchées contre 79 en 2018, dont quatre d'entre elles conserveront de grosses séquelles. Deux personnes ont été amputées de deux doigts.

52 personnes interpellées et 4 gendarmes légèrement blessés

Pourtant, des campagnes de prévention sont menées chaque année dans les écoles bas-rhinoises. 10.000 élèves de 4e ont eté sensibilisés aux dangers des pétards en 2018. Les forces de l'ordre ont réalisé plusieurs opérations de contrôle. Plus de 537 kilos de marchandises ont été saisis (un chiffre encore provisoire)

Des violences urbaines ont émaillé la nuit du Réveillon dans le Bas-Rhin notamment à Strasbourg. 4 gendarmes ont été légèrement blessés. Des véhicules ont été incendiés et du mobilier urbain dégradé. 52 personnes ont été interpellés dans le département pour des faits de violences urbaines ou envers les forces de l'ordre . Près de 1000 policiers et gendarmes et plus de 800 pompiers étaient mobilisés.