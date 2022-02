Bilan en demi-teinte de la sécurité dans le Finistère en 2021

Une année contrastée sur le front sécuritaire dans le Finistère. C'est ce qui ressort des chiffres donnés ce mercredi 2 février en préfecture par les représentants des forces de l'ordre et de sécurité réunies autour du préfet Philippe Mahé.

On peut résumer par : moins de violences contre les biens mais plus de violences contre les personnes.

Les chiffres de la sécurité des biens et des personnes dans le Finistère sont contrastées en 2021 - Préfecture

Les cambriolages et vols de véhicules sont en recul de 20% par rapport à 2019. Mais on note une augmentation de 9% des atteintes à l'intégrité physique. Et ce qui inquiète le plus ce sont les atteintes sur les femmes, violences conjugales ou sexuelles.

Libération de la parole

Les violences à caractère sexuel augmentent de 66%. Les autorités relativisent toutefois ce chiffre et insistent sur un point : les faits sont souvent antérieurs à 2021 et qu’il s’agit aussi d’une conséquence de la libération de la parole avec davantage de plaintes.

Pour ce qui est de la lutte contre les violences conjugales, c'est une priorité des autorités avec la formation continue de tous les agents qui reçoivent les plaintes. A Quimper, un quart des comparutions immédiates en 2021 (48 sur 200) concernait ce type de violences.

Le paquet sur les trafics

On remarque aussi une augmentation des interventions policières ou de gendarmerie sur le trafic de drogue (+10% d’infractions enregistrées). 80 trafics et 5 points de deal ont été démantelés. Ce qui se traduit aussi par une forte hausse des saisies (65 kilos de cannabis, 8 kilos de cocaïne, 5 kilos d’héroïne et 267 000 euros). Ce qui explique d'ailleurs les récents événements à Brest pour Philippe Mahé, le préfet du Finistère : "Pourquoi ça s'est calmé quartier Kermoysan à Quimper après avoir éclaté il y a quelques mois ? Nous avons procédé de la même manière : une récurrence des contrôles, des arrestations, des interpellations, des condamnations. Ca créé de la riposte. Nous sommes dans ce moment. Nous ne devons pas lâcher et expliquer les choses surtout à ceux qui subissent mais nous devons agir".

L'augmentation des chiffres est donc plutôt une bonne nouvelle pour le procureur de Brest Camille Mansioni : "C'est la convergence de l'engagement et des moyens qui sont donnés aux forces de l'ordre ou qui sont déployés par les communes, je pense notamment à la vidéoprotection". Et le procureur de rappeler un autre satisfecit des autorités : le taux d'élucidation des enquêtes est passé au-dessus de la moyenne nationale, ce qui n'était pas arrivé depuis des années.

Carton rouge sur la route

D'ailleurs après Brest et Quimper, la ville de Morlaix va aussi signer une convention de sécurité avec l'Etat le 16 mars prochain pour lutter contre les trafics de drogue.

Il y a en revanche un point où le Finistère fait beaucoup moins bien que la moyenne, c'est sur la sécurité routière. Le nombre d'accidents (+10%), de blessés (+7%) et de tués (+10%) sont dans le rouge. Le préfet promet plus de contrôles, de sanctions et d'actions de prévention.

Les travaux à l’hôtel de police de Quimper vont débuter à la fin du premier semestre de cette année. 3 millions d’euros sont engagés pour acheter le lieu au Conseil départemental. Il accueillera notamment le centre d’information de la police (avec une salle de projection des images de vidéoprotection de tout le département).