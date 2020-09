Bilan mensuel des forces de l'ordre : le syndicat Alliance redoute "une politique du chiffre déguisée"

Le Ministre de l'intérieur veut des résultats, et il veut les faire connaitre. A partir du mois d'octobre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin publiera chaque mois un bilan de l'activité des forces de l'ordre. Ce bilan de l'activité des forces de l'ordre comprendra notamment la lutte contre les stupéfiants, les violences intrafamiliales et sexuelles, et les heures de patrouilles pédestres des forces de l'ordre. Un séminaire gouvernemental se tient ce mercredi 9 septembre sur ces questions.

Retour de la politique du chiffre ?

Transparence ou communication ? "C'est un savant mélange des deux" analyse David Ghisleri. "La Police Nationale est transparente, elle n'a rien à cacher. Si c'est un outil destiné à valoriser et mettre en avant le travail des forces de l'ordre, alors c'est quelque chose qui a du sens" poursuit le délégué régional en Lorraine du syndicat Alliance Police Nationale.

David Ghisleri met en garde contre toute forme de "une façon déguisée de faire la politique du chiffre" comme ce que les policiers ont connu par le passé. "Que se passera t-il si demain, d'un mois à l'autre les chiffres sont mauvais ? Ces mesures serviront à maintenir la pression sur les policiers."

Une centaine de policiers manquent en Moselle

Pour le policier et syndicaliste lorrain, cette volonté politique doit aussi s'accompagner des moyens nécessaires. David Ghisleri rappelle qu'il manque "une centaine de fonctionnaires" sur la Moselle.