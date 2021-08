Bilan météo de juillet : des records de pluies et des journées très fraîches dans la Drôme et en Ardèche

Le mois d'août est là et nous laissons derrière nous un mois de juillet des plus maussades. Météo France fait le bilan qui, sans surprise, est très mitigé. "C'est un mois de juillet exceptionnellement pluvieux, confirme Frédéric Douay, prévisionniste à Météo France. On a eu des cumuls de précipitation bien supérieurs aux normales de saison dans le nord de la Drôme et de l'Ardèche. Par exemple à Annonay avec 146mm de pluies en juillet." C'est presque trois fois plus que la moyenne. En ce qui concerne les températures, les moyennes ne sont pas particulièrement en-dessous de la normale, mais certaines journées ont été très fraîches. "Le 14 juillet a été exceptionnellement froid, avec des températures 10 degrés en dessous des normales", ajoute Frédéric Douay. Ce jour-là, le mercure n'a pas dépassé les 18 degrés à Valence, les 17 à Romans ou les 22 à Aubenas.

Mais où est l'anticyclone des Açores ?

Ce mauvais temps s'explique assez simplement : l'anticyclone des Açores qui protège la France en été est plus au Sud que d'habitude. "Cet anticyclone est plus faible que d'habitude sur nos latitudes, ce qui fait que la France a dû subir des perturbations Atlantique à répétition", explique Frédéric Douay. Pour l'instant, le mois d'août commence comme juillet, avec une première semaine assez mitigée. Les températures restent 3 à 5 degrés en dessous des normales de saison, et le temps sera très variable, au moins jusqu'au 8 août.