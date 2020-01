Billère : cinq fêtards contrôlés en état d'ivresse dans la nuit de samedi à dimanche, l'un en garde à vue

Billère, France

Thomas a "joué, et perdu". Il avait pourtant gagné son match de foot l'après-midi, puis passé la soirée avec ses coéquipiers dans la boîte le 64 à Billère (Pyrénées-Atlantiques) mais a été contrôlé, vers 5 heures du matin, au volant de sa voiture. Avec 0,50 mg/L d'alcool puis 0,52 mg/L presque une heure plus tard (la limite autorisée est à 0,25 mg/L) son permis de conduire lui est confisqué par les gendarmes. L'autorité préfectorale pourra ensuite décider de le lui suspendre pendant deux à six mois car, au-dessus de 0,40 mg/L, il est en délit. En tout, la quinzaine de forces de l'ordre présents au rond-point de la sortie de la discothèque ont contrôlé une quarantaine de véhicules. Résultat : cinq conduites en état d'ivresse et une garde à vue pour un taux de 0,85 mg/L.

Sept accidents mortels à cause de l'alcool en 2019

Avec 46 morts sur les routes du département en 2019, le nombre d'accidents mortels "est au plus haut depuis huit ans", regrette le directeur de cabinet du préfet Christian Védélago. Parmi ces 46 personnes, sept ont perdu la vie à cause de l'alcool. Il compte donc "multiplier les contrôles, en ville comme sur les routes départementales et utiliser tous les moyens de répression à disposition".

Les taxis restent une option sûre... quand on parvient à en trouver. © Radio France - Manon Claverie

Il a cependant été rassuré de voir, pendant l'opération de sensibilisation organisée de 1 heure à 4 heures du matin devant la boîte de nuit, que plusieurs groupes d'amis avaient désigné une personne SAM, qui ne boirait pas, pour les conduire chez eux après la fête. Mais il convient que sans ça, si l'on souhaite boire plus d'un verre, difficile de trouver un moyen de rentrer chez soi ensuite. "Les taxis sont difficiles à trouver, il existe une navette étudiante le jeudi soir en centre-ville mais la plupart des discothèques sont situées en périphérie. Ce sont à leurs gérants d'assurer le retour de leurs clients puisque ce sont eux qui génèrent le trouble", estime Christian Védélago. "Nous, nous pouvons les aider à nouer des partenariats avec des transporteurs, par exemple. Mais la collectivité n'a pas à prendre cela en charge car nous ne préconisons pas la vente d'alcool".

Reste également la possibilité, en Béarn, de passer par l'application Tcha Tcha, qui met en relation des particuliers à jeun et des fêtards pour rentrer en covoiturage.