Billère : une dame de 64 ans excédée par le bruit poignarde un jeune homme en bas de son immeuble

Un jeune homme de 19 ans a été blessé par un coup de couteau ce samedi soir à Billère, sur l'esplanade Vandenberghe, par une voisine excédée par le bruit.

C'est une histoire de voisinage qui tourne mal. Ce samedi soir, une dame de 64 ans excédée par le bruit a poignardé un jeune homme de 19 ans. Il n'est blessé que légèrement au bras.

Elle ne supportait plus le bruit

Cette dame habite au premier étage d'un immeuble qui donne sur l'esplanade, un endroit où se retrouvent tous les soirs des jeunes pour traîner, jouer au foot et écouter de la musique. Et elle ne supporte plus. Elle est très malade, elle boit aussi. D'ailleurs, ce soir-là, elle était ivre et elle a craqué.

Elle est descendue avec un couteau et a donné un coup à un des jeunes qui a été touché dans le gras du bras. Sa blessure n'est pas grave mais il va rester à l’hôpital jusqu'à mercredi. Il ne pourra être entendu pour donner sa version des faits qu'à ce moment-là.

La dame a passé la nuit en garde à vue. Jusqu'ici, elle n'était pas connue des services de police, ni de la justice. Une enquête a été ouverte.