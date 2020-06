Billy-Montigny : un rixe fait trois blessés, dont un grave, par arme blanche

Un homme de 42 ans a été gravement blessé par arme blanche hier après-midi dans une rixe : il a été admis à l'hôpital de Lille. Deux autres hommes ont été plus légèrement touchés, et hospitalisés à Hénin-Beaumont.

Une rixe a éclaté en milieu d'après-midi dimanche 21 juin à Billy-Montigny, entre Lens et Douai. Les policiers étaient sur place à l'arrivée des secours pour séparer les protagonistes.

