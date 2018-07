Un PM Uzi calibre 9, deux pistoles et un revolver ont été saisis, ainsi que 106 munitions correspondantes

Biriatou, France

Une saisie hors-norme, confie la Direction régionale des douanes de Bayonne. Le 18 juin dernier, les agents de la brigade ont saisi au péage de Biriatou près de 60kg de stupéfiants, 4 armes de poing et leurs munitions.

La marchandise se trouvait dans un poids-lourd immatriculé en Grande-Bretagne, et qui arrivait d'Espagne. Le camion transportait sur un plateau 5 véhicules de luxe, des grosses cylindrées destinées à être livrées en Angleterre.

Dans ces conditions, difficile pour les agents d'inspecter l'intégralité du chargement. Ils ont donc fait intervenir l'équipe maître chien. Eski, un des chiens anti-stupéfiants, montre alors un vif intérêt au niveau du plancher du véhicule Mercedes Vaneo. Les agents débutent alors une fouille approfondie et constatent une épaisseur anormale sous la moquette du coffre du véhicule. Une planche de contreplaqué est ôtée au pied de biche et laisse apparaître plusieurs sachets transparents et une dizaine de paquets entourés de plastique noir.

Une saisie rare

Parmi les marchandises contenues se trouvent près de 48,7 kg d'herbe de cannabis, mais aussi près de 12kg de cocaïne (une drogue dure que les douaniers saisissent très peu dans la région), ainsi que 4 armes : un PM Uzi calibre 9, un pistolet Retay Eagle calibre 9, un pistolet Ruger calibre 22, un revolver chargé RG calibre 22, le tout accompagné de 106 munitions correspondantes.

Le chauffeur, un homme de nationalité anglaise a été placé en "retenue douanière", indique la Direction régionale des douanes, dans son communiqué. L'enquête a été confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux.

- Direction régionale des douanes de Bayonne

