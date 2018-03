Biscarrosse, France

Il est environ 17h lundi, sur le parking du lac, à Biscarosse. Ce jeune Lot-et-Garonnais d'une vingtaine d'années enchaîne les dérapages et accélérations bruyantes sur le bitume. Une patrouille Gendarmerie arrive alors pour procéder à un simple contrôle d'identité. Le conducteur n'a plus de permis, et essaye d'embrouiller les gendarmes en donnant une fausse identité.

Les militaires l'embarquent, et l'emmènent à la brigade pour des vérifications. Au moment où les gendarmes veulent le faire pénétrer dans le bâtiment, le chauffard leur fausse compagnie, saute dans la voiture de sa petite amie, qui l'a suivi jusque là, et il lui ordonne d'accélérer.

Un gendarme dégaine son arme

La voiture bondit. Les trois gendarmes s'écartent de justesse pour ne pas être percutés. L'un d'eux dégaine même son arme. Le couple s'enfuit. Mais n'ira pas bien loin : toutes les patrouilles disponibles se mettent à leur poursuites. Leur véhicule est finalement arrêté à un rond-point de l'entrée de Parentis, quelques minutes plus tard.

Originaires d'Agen, les deux jeunes gens seront jugés ce vendredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan pour conduite sans permis, refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui.

Déjà connu de la justice

Le jeune homme est connu de la justice, il a déjà été condamné pour conduite sans permis et refus d'obtempérer. Il a été placé en détention provisoire en attendant d'être jugé. Sa petite amie, qui devra elle aussi répondre des mêmes accusations, puisque c'est elle qui était au volant, a été laissée libre jusqu'au procès.