Biscarosse : un jeune homme menace de mort ses voisins avec une élagueuse, un fusil retrouvé chez lui

Ce vendredi 5 juin, un jeune homme de 21 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan à 18 mois de prison dont 8 mois de prison ferme. En début de semaine, dans sa résidence de Biscarrosse, il a menacé de mort un couple de voisins avec une élagueuse, sorte de tronçonneuse. Toute la scène a été filmée par son voisin. La police a ensuite découvert chez lui un fusil de chasse volé. Le jeune homme, qui se décrit comme alcoolique, a l'obligation de suivre des soins pendant 3 ans.

Je vais vous tuer, je vais passer à l'acte, et vous découper.

Il est 18h30 environ, ce lundi soir, quand le couple rentre dans son appartement, appartenant à une résidence tranquille de Biscarrosse. Le jeune homme de 21 ans, sur son balcon, est totalement alcoolisé. Depuis plusieurs jours déjà, il accuse sa voisine de lui avoir volé une boite de tabac. Alors quand il voit ses voisins arriver, ce soir-là, il déclare à la barre : "J'ai totalement pété les plombs". Les menaces de mort fusent : "Je vais vous tuer, je vais passer à l'acte, et vous découper."

Le voisin décide alors de filmer la scène pour enregistrer les propos. Le jeune voisin les menace à plusieurs avec une élagueuse, sorte de tronçonneuse, le tout devant les deux jeunes enfants du couple. Au tribunal, l'accusé s'excuse d'avoir agit ainsi, il explique ne pas vraiment s'en rappeler à cause de la forte dose d'alcool.

Un fusil volé retrouvé dans son appartement

Le lendemain des faits, la femme porte plainte. Dans la foulée, un fusil de chasse de calibre 12 est retrouvé dans l'appartement de l'auteur des faits. Un fusil qui aurait été volé deux ans plus tôt à Biscarrosse. Selon ce dernier, cette arme ne lui servait que pour se défendre, au cas où. C'est bien ce qui a inquiété le juge ce vendredi : "Qu'est-ce-qui me dit que vous n'auriez pas pu aller plus loin?" L'accusé se défend alors : "J'étais alcoolisé mais je ne serais jamais allé plus loin."

Cet homme de 21 ans avait déjà été condamné à 6 mois de prison en février, pour menaces de mort sur forces de l'ordre. Il devait porter un bracelet électronique, mais à cause de la crise sanitaire, cela n'a pas été possible. Le jeune homme a l'obligation de suivre des soins pendant 3 ans, et la justice l'a interdit de retourner dans la rue de ses voisins.