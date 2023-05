Biscarrosse : des cambrioleurs confondus après avoir mis en vente leur butin sur internet

C'est en surfant sur internet qu'un habitant de Biscarrosse tombe en milieu de semaine dernière sur des objets qui lui appartiennent : une planche à voile, du matériel nautique, un vélo, mis en vente sur Market Place, la plateforme de vente en ligne de Facebook.

Objets volés

Il s'agit en réalité d'objets qu'on lui a volés une semaine plus tôt. Son cabanon de jardin avait en effet été fracturé en pleine nuit. Mais à ce moment là, le propriétaire malheureux n'avait pas jugé bon de prévenir la gendarmerie.

Il contacte le receleur présumé, obtient son numéro de téléphone, et se rend immédiatement à la brigade de gendarmerie de Biscarrosse.

Deux hommes interpellés

Grâce à ces information, les gendarmes parviennent rapidement à remonter jusqu'au voleur présumé. Et dès le lendemain, ils se rendent à son domicile. Deux hommes âgés d'une trentaine d'années sont interpellés. Les objets volés, eux, sont découverts un peu plus loin, dans les sous-bois, dissimulés dans une tente.

Tous les objets signalés par la victime sont retrouvés. Ainsi qu'un autre vélo, lui aussi volé, et dont le propriétaire avait heureusement porté plainte.

Tous les objets volés ont été retrouvés - Gendarmerie des Landes

Les deux suspects ont été placé en garde à vue. L'un des deux a reconnu les vols, il sera jugé prochainement en CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), procédure dite de "plaider coupable". L'autre conteste les faits, il a été remis en liberté et aucune charge n'a été retenue contre lui.

Conseils de prévention

La gendarmerie des Landes qui profite de cette affaire pour redonner sur sa page Facebook quelques conseils de prévention afin de lutter contre les cambriolages. En cas de suspicion de cambriolage, surtout ne touchez à rien, et prévenez immédiatement la gendarmerie. En cas de vol, surveillez les sites de vente en ligne qui servent à écouler les objets volés. Enfin, si vous devez vous absenter plusieurs jours, n'hésitez pas à prévenir la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile, qui, via l'opération "Tranquillité vacances", pourra renforcer les patrouilles dans le secteur.