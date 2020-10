Biscarrosse : il séquestre son rival, le conduit dans une forêt en Gironde, et le menace avec son fusil

Ce mardi, deux jeunes hommes sont jugés en comparution immédiate à Mont-de-Marsan. Le premier mis en cause aurait enlevé sa victime, le nouveau copain de son ex-petite amie, puis enfermé dans sa voiture et déposé en pleine nuit dans une forêt. Il a ensuite sorti son fusil de chasse pour le menacer.

Le premier mis en cause est jugé pour des faits des violences avec armes avec préméditation, arrestation, et séquestration

Ce mardi, deux jeunes hommes sont jugés en comparution immédiate à Mont-de-Marsan. Le premier mis en cause est jugé pour des faits des violences avec armes avec préméditation, arrestation, et séquestration. Le second est jugé pour pour complicité. Dans la nuit du 13 au 14 octobre, à Biscarrosse, le premier a enlevé sa victime, le nouveau petit-copain de son ex-conjointe, il l'a enfermé dans sa voiture, l'a frappé avec un fusil de chasse, avant de le lâcher en pleine nuit dans une forêt en Gironde.

Il profite d'un rendez-vous avec un dealer pour enlever sa victime

Tout commence lorsque ce jeune homme de Biscarrosse apprend que son ex-conjointe a un nouveau petit-copain. Il appelle à plusieurs reprise son ex-copine, avec qui il a un enfant, et fini par comprendre qu'elle sort avec un nouveau garçon, que le mis en cause connaît. Fou de rage, il annonce qu'il veut le retrouver pour lui régler son compte. C'est là qu'un jeune dealer, âgé aussi d'une vingtaine d'année, intervient.

Ce dealer en question a été contacté par la victime, qui recherche une drogue à fumer. Le dealer fixe un rendez-vous pour lui vendre de la drogue, et prévient le premier mis-en-cause de la date, du lieu, et de l'heure de rendez-vous. Le tout, en échange d'argent, selon le protagoniste principal.

Il le conduit jusqu'à une forêt de Gironde, en pleine nuit

Une fois arrivé sur place, le jeune mis en cause pousse la victime dans sa voiture, et l'enferme. Il roule alors, en pleine nuit, sur plusieurs kilomètres, jusqu'en Gironde. La voiture s'arrête dans une forêt, près de Salles. Le jeune homme fait alors descendre la victime, le met à genoux et le menace avec son arme. Mais la victime arrive alors à donner un coup dans le fusil, et part en courant. Le conducteur tire avec son fusil, en l'air. 250 plombs s'échappent du fusil de chasse. La victime en reçoit 48 dans le dos, la tête, et les bras, pendant sa course pour fuir.

Les deux jeunes hommes mis en cause, le principal mis en cause ainsi que le dealer, ne sont pas connus de la justice. Le premier dit avoir voulu faire peur à la victime, qui s'est vu prescrire 5 jours d'ITT. Le second mis en cause nie le fait d'avoir demandé de l'argent lorsqu'il a donné l'information du point de rendez-vous avec la victime. Les deux hommes sont jugés ce mardi à Mont-de-Marsan.