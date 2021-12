Biscarrosse : l'homme porté disparu depuis mardi a été retrouvé mort

L'homme qui avait disparu à Biscarrosse a été retrouvé mort ce jeudi. Son corps se trouvait dans le lac de Latécoère à Biscarosse. Cette personne âgée n'avait plus donné signe de vie depuis mardi. La gendarmerie des Landes avait lancé un appel à témoin pour tenter de le retrouver.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de la mort et son corps va être autopsié. Sa voiture a été retrouvée à proximité avec son portefeuille et son téléphone portable à l'intérieur. La piste du suicide est privilégiée.