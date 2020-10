Biscarrosse : soupçonnés d'une dizaine de vols, trois jeunes jugés ce mardi

Trois personnes sont jugées en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Mont de Marsan ce mardi matin. Elles sont poursuivies pour une série de vols aggravés et de dégradations commise entre le 12 mars et le mois de septembre à Biscarrosse.

Une opération d'ampleur a été menée la semaine dernière dans un quartier de Biscarrosse. Près d'une trentaine de gendarmes mobilisés pour interpeller sept personnes, des jeunes majeurs. Ces derniers avaient été identifiés comme étant les auteurs de plusieurs vols commis entre le 12 mars et la fin du mois de septembre.

13 vols avec des dégradations recensés dans des commerces, des locaux associatifs comme celui de la pétanque, du stade de rugby, ou encore le Musée des Traditions. Très souvent, il s'agissait de voler de l'alcool pour alimenter la soirée. A chaque fois le préjudice est de quelques centaines d'euros, mais les faits récurrents, qui se sont accélérés les quinze derniers jours de septembre, ont créé un certain émoi dans la population biscarrossaise.

Grâce à des moyens de police technique et scientifique, des ADN sont identifiés. Les enquêteurs font des recoupements entres les faits. Une équipe apparaît, toujours les même noms, mais pas sur tous les faits.

Un travail de coopération entre gendarmerie et parquet

L'identification des membres de cette équipe et les interpellations ont été menées grâce à un travail minutieux des gendarmes de Biscarrosse, du peloton de surveillance et d'intervention de Parentis-en-Born, sous la houlette du parquet de Mont-de-Marsan qui a mobilisé trois magistrats sur ce dossier. "Il s'agit de délinquance de répétition, du quotidien, qui pourrit la vie des habitants", explique le Procureur de le République, Olivier Janson.

Les interpellations ont donc eu lieu mercredi. Cinq personnes, sur les sept identifiées, ont été arrêtées. Les deux autres, dont le principal suspect, le seront le lendemain, jeudi, après des recherches actives. Tout le monde est placé en garde à vue ce week-end, d'ailleurs le principal impliqué tentera de s'enfuir à pied des locaux de la gendarmerie de Biscarrosse. Il fera quelques centaines de mètres avant d'être rattrapé.

Des antécédents judiciaires

Dans le groupe de sept, trois ont des antécédents judiciaires. Agés de 19 et 22 ans, ils sont sans profession et présentés comme "oisifs" par le parquet. Ce sont eux qui sont jugés ce mardi matin en comparution immédiate. Parmi eux, le principal suspect, libre depuis le mois de mars après avoir effectué une peine entière de deux ans de prison.

Les quatre autres jeunes interpellés, dont deux jeunes filles et deux garçons, sont moins impliqués dans les faits. Une a été mise hors de cause et les trous autres seront jugés ce mois ci dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).