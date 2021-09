Biscarrosse : une personne place des pièges cloutés sur un chemin, les riverains exaspérés

Cela fait plusieurs semaines que cela dure et les Biscarrossais n'en peuvent plus. De façon régulière, ils retrouvent ce qu'ils nomment des "pièges" dans un chemin de terre battue d'une cinquantaine de mètres, qui jouxte des habitations entre la rue Van Gogh et l'allée des jonquilles, dans le quartier Lapuyade. Ils en parlent sur Facebook, photos à l'appui.

"Ce sont des planches en bois, avec de grands clous plantés dedans, ils font presque 10cm", raconte Yohan, qui roule à vélo. "Ils sont gigantesques, c'est fait exprès pour faire mal", explique le Biscarrossais. Jusqu'à présent, il a eu de la chance, il n'est pas tombé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde : "j'ai un ami qui roulait à vélo, il a vu la planche en bois, le "piège", au dernier moment. Son pneu s'est pris dedans, il a crevé, et il est tombé à côté. Heureusement!", souffle Yohan.

Les membres du groupe facebook se tiennent au courant dès qu'ils retrouvent un piège - Capture d'écran facebook

"Maintenant je fais attention !"

Depuis plusieurs semaines, Alex, qui habite une des maisons proches de la piste en question, fait de plus en plus attention, surtout que selon lui, les planches sont souvent enfouies dans la terre.

Le chemin en question fait une cinquantaine de mètres © Radio France - Antoine Jeuffin

On passait ici avec mes enfants, maintenant je fais gaffe, et quand je promène mon chien pareil. En fait, maintenant je passe plus pour voir si je retrouve des pièges et pour les enlever. La dernière fois, il y a 2 jours, j'ai trouvé 2 planches cloutées, et mon amie en a retrouvé 2 derrière, il y en a partout !

Alex est allé à la gendarmerie, sans porter plainte et il espère que ça va vite s'arrêter, parce qu'il l'assure : "si ça touche mes enfants ou mon chien, ça va pas le faire". Il envisage d'installer une caméra de chasseur qui se déclencherait la nuit pour prendre le coupable en flagrant délit.

Des nuisances à l'origine de ces pièges ?

Selon ce riverain, qui n'habite pas à proximité immédiate du chemin en question, "c'est clairement un des voisins qui est dérangé par les nuisances, le bruit, la poussière", provoquées par le passage de vélos et parfois de motocross.

Juste à côté de le la piste, Jacques a retrouvé dans son jardin un piège probablement jeté par des passants qui pourraient croire qu'il est le coupable.

Un piège lancé dans le jardin de Jacques © Radio France - Antoine Jeuffin

Le retraité s'inquiète : "Je ne voudrais pas que les gens s'imaginent que c'est moi qui ai mis ces pièges-là, personnellement ça ne me dérange pas que des voitures circulent à côté de chez moi dans la mesure où elles ne passent pas à toute vitesse". Selon lui, ces pièges sont là "uniquement pour gêner le passage des voitures". "C'est odieux", rajoute-t-il.

Plusieurs riverains se sont plaints à la gendarmerie. La police municipale a renforcé ses patrouilles.